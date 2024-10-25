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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:16

Великая: «Россия — это спортивная держава. Мы устойчивые, мотивированные, адаптированные к стрессу!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Софья Великая в разговоре с «СЭ» назвала Россию спортивной державой.

«Мы являемся спортивной державой. Наши ценности — это спорт, достижения и люди. У нас очень талантливые люди! В стране у нас все время что-то происходит, мы адаптированные к стрессу (смеется). Мы очень устойчивые, мотивированные, боремся с ленью. Такая жизнь, такие обстоятельства. Наши люди очень спортивные!» — сказала Великая «СЭ».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходил в Уфе с 17 по 19 октября.

Софья Великая

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