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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:26

Великая — о Позднякове: «Было большой честью работать с ним»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Софья Великая в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Станислава Позднякова покинуть пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Работать со Станиславом Алексеевичем было большой честью для меня. Мы знакомы много лет. Помимо того, что он выдающийся спортсмен, он еще и хороший руководитель. Всегда проявлял себя очень достойно, решал разные сложные вопросы, находил выход, взаимодействовал со всеми международными сообществами. Могу сказать про него только хорошее. Желаю ему успехов и удачи», — сказала Великая «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства комитета, после которых он покинет пост главы организации.

Софья Великая
Станислав Поздняков
ОКР

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