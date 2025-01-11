Сорина: «Нужно для начала стать лучшей в России, а потом думать об Олимпиаде»

Чемпионка Олимпийских игр в Пекине-2022 по лыжным гонкам Татьяна Сорина рассказала о шансах попасть на Игры-2026 в Италии.

— Как находите мотивацию выступать дальше во время бана? Тех соревнований, что есть, достаточно, чтобы заставлять себя продолжать тренироваться, как раньше?

— Лично для меня достаточно. Потому что конкуренция в России выросла. И нужно для начала стать лучшей у себя в стране, чтобы думать уже об Олимпиаде. Понятно, что не всегда получается набрать лучшую свою форму. Тем более после 2022 года я один сезон пропустила, уйдя в декрет. В прошлом году полсезона пропустила из-за травмы. У меня было мало гонок, не удалось отбегать весь сезон — не позволяло здоровье. Нынешний сезон также пока проходит не так, как я хотела, — его начало получилось смазанным. И все это мотивирует выступать дальше, доказывать, что ты лучшая, — рассказала Сорина «Известиям».

30-летняя Сорина является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете по лыжным гонкам.