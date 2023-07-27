Сорокин об «Играх Дружбы»: «Ожидаем не менее 5000 участников»

Генеральный директор «Игр Дружбы» Алексей Сорокин рассказал о количестве участников на грядущих соревнованиях.

«Рад представить вам абсолютно новый проект. Это коммерческий турнир, с хорошим призовым фондом. Ожидаем, что единственным критерием для участия станет соревновательный. Заявлено 27 видов спорта, 22 олимпийский и 5 неолимпийских. Добро пожаловать в Россию в сентябре следующего года!

Идея это абсолютно гуманитарная, связана исключительно со спортом. Ожидаем, что она будет воспринята хорошо. Даже не ожидали по целому ряду видов спорта положительной реакции. Это не фестиваль, не любительские соревнования. Это соревнования спортсменов, которые должны показывать высокие достижения. Ожидаем не менее 5000 участников", — сказал Сорокин в рамках форума «Россия — Африка».

Первые в истории Всемирные Игры Дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.