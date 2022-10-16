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Сегодня, 15:28

Спортсменов из России и Белоруссии не пустят на Европейские игры-2023

Президент объединения Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос заявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут выступать на Европейских играх 2023 года в Польше.

«В сложившихся условиях участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в следующем году невозможно», — приводит «Интерфакс» слова Капралоса со ссылкой на польское издание Dziennik Polski.

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Европейские игры — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европейского континента, проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку, вторые — в 2019-м в столице Белоруссии Минске.

Европейские игры-2023 пройдут в Кракове и Малопольском воеводстве Польши с 21 июня по 2 июля.

В феврале МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать российским и белорусским спортсменам «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности».

Источник: https://www.sport-interfax.ru/868050
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