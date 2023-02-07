Спортсмены и тренеры из Узбекистана не пострадали от землетрясения в Турции

Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана работает над возвращением спортсменов страны из зоны эпицентра землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции, сообщает пресс-служба НОК.

По данным источника, команды по ряду видов спорта проводили в этой стране свои учебно-тренировочные сборы. Молодежная сборная Узбекистана по вольной борьбе принимала участие в международных соревнованиях 3-6 февраля в турецком Кахраманмараше — эпицентре подземных толчков.

«В настоящее время при содействии посольства Республики Узбекистан в Турции принимаются меры по отправке отечественных спортсменов в Анкару. После этого наша сборная вернется на Родину по маршруту Анкара — Стамбул — Ташкент. Все спортсмены и тренеры здоровы», — написано в заявлении НОК Узбекистана.

Также сообщается, что сборная Узбекистана по велоспорту проводит тренировочные сборы в Алании, а отечественные гребцы на байдарках и каноэ— в Белеке. Землетрясение не сильно повлияло на эти районы, и тренировки продолжаются по плану.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув еще 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

По последним данным, в Турции 2379 человек погибли, более 14 тысяч получили травмы. В Сирии число жертв составляет более 700 человек, пострадали более 1430.