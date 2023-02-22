Срок подачи заявок от стран на участие в Азиатских играх завершится 15 марта

Сегодня, 11:38
Пресс-служба Олимпийского комитета Азии сообщила, что НОК, планирующие участие своих спортсменов в летних Азиатских играх 2023 года в Китае, должны до 15 марта отправить заявки в оргкомитет соревнований.
С 1 июня до 15 июля нужно будет предоставить списки предполагаемых участников соревнований. Жеребьевка состоится в конце июля.
Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. 16 сентября состоится открытие Деревни Азиатских игр, тогда же начнут работать тренировочные арены.