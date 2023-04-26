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Олимпиада

Сегодня, 13:37

Стали известны подробности декларации для спортсменов про отношение к СВО

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти заявил, что организация находится в процессе разработки модели декларации, которую российские и белорусские спортсмены должны будут заполнять для участия в международных соревнованиях.

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию, но никто не будет просить их сказать, что они против СВО, потому что в России это уголовно наказуемое деяние. С юридической помощью мы находимся в процессе разработки модели этой декларации. Пилоты «Формулы-1» уже делают это. Такие федерации, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), уже впереди в этом процессе, и мы постараемся все это согласовать, но это непросто», — приводит слова Битти РИА «Новости» со ссылкой L'Equipe.

Также Битти заявил, что организация изучает возможность поручить задачу контроля соответствия спортсменов критериям Спортивному арбитражному суду.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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