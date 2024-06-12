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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 20:38

Исполком МОК одобрил места проведения зимних Олимпиад в 2030 и 2034 годах

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Исполком МОК согласился с предложением провести зимние Олимпийские игры в 2030 году в регионе Французские Альпы, а турнир 2034 года — в американском Солт-Лейк-Сити.

«Исполком МОК согласился с рекомендацией комиссии по проведению зимних Олимпийских игр предложить Французские Альпы в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, а также Солт-Лейк-Сити в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года. Оба являются опытными организаторами международных спортивных соревнований, которые стремятся использовать наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр. Окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля», — приводит слова главы комиссии МОК по будущим Олимпиадам Карла Штосса ТАСС.

Американский Солт-Лейк-Сити уже принимал зимние Игры в 2002 году.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ТАСС
МОК
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