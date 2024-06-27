Станислав Поздняков: «Проведением форума юных олимпийцев мы перекинули мост через всю страну»

Руководитель ОКР Станислав Поздняков объяснил, почему основную часть мероприятий VI Международного форума юных олимпийцев в нынешнем году решено было провести в Якутске.

— То, что форум проходит в рамках VIII Игр «Дети Азии», это, на самом деле, определенный мост, который перекинулся почти через всю нашу страну — из Москвы в Якутск, — подчеркнул Поздняков. — Для олимпийского сообщества содействие подготовке спортивного резерва является приоритетным направлением. Это еще одна причина, почему мы в Якутске — ведь сейчас здесь собрана наша целевая аудитория. Для ОКР это дополнительная возможность впервые провести Форум юных олимпийцев в выездном формате. Безусловно, подобная идея нам очень импонирует. Именно поэтому я надеюсь, что это не последняя наша коллаборация в таком формате.

Работа VI Международного форума юных олимпийцев в ближайшие дни продолжится — в деревне Игр «Дети Азии» будут работать площадки РУСАДА, Инновационного центра ОКР, Белорусской Олимпийской академии и Российского Университета спорта ГЦОЛИФК.