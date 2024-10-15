Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что покинет свой пост.

Сообщение опубликовала пресс-служба ОКР.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

В этой связи, Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — заявил Поздняков.

Поздняков занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.