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Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что покинет свой пост.

Сообщение опубликовала пресс-служба ОКР.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

В этой связи, Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — заявил Поздняков.

Поздняков занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.

 

Источник: ОКР
Станислав Поздняков

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