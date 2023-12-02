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Сегодня, 13:53

Президент ОКР Поздняков: «У нас достойные олимпийцы, никто не побежал»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о главном событии российского спорта в 2023 году.

— Какое событие российского спорта вы бы назвали главным в 2023 году?

— Мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению. Несмотря на международные санкции, они ищут и находят мотивацию для занятий спортом, для стремлений к совершенству на внутренние соревнованиях. Для меня это стало главным событием. У нас достойные олимпийцы, никто не побежал, все продолжают заниматься спортом. Они продолжают действовать в соответствии с главными принципами олимпийского движения — дружат, уважают своих соперников и стремятся к совершенству.

В октябре МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Станислав Поздняков
ОКР
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