Поздняков: «С текущего момента спортсмены начнут получать выплаты»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о начале выплат спортсменам олимпийской команды России.

«Первый вопрос, который рассмотрели, — выплаты спортсменам олимпийской команды России, которая незаконно и несправедливо была отстранена от участия в чемпионатах мира и Европы текущего спортивного сезона. Но они продолжили спортивную подготовку, участвовали в соревнованиях национального уровня. С текущего моменты спортсмены начнут получать выплаты. Сперва летние олимпийские виды, далее — зимние.

Идет речь о суммах 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч для серебряных медалистов, 250 тысяч для бронзовых медалистов и 150 тысяч для участников Олимпийских игр. Точное число спортсменов, которые получат выплаты, назвать не могу. Только после того, как закончится календарный год, потому что не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов. Соответственно не все спортсмены приняли для себя решение. Касаемо выплат речь идет обо всех спортсменах, которые принимали участие в Олимпиадах и являются действующими спортсменами, которые, по нашей логике, готовились к участию в Олимпийских играх», — сказал Поздняков.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях. Глава государства ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.