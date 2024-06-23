Станислав Поздняков выступил на открытии Всероссийского олимпийского дня

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков дал старт празднику массового спорта, который в этом году проходит в Южно-Сахалинске.

По традиции во Всероссийском олимпийском дне принимают участие призеры Игр и чемпионатов мира. В этом году в числе звезд — трехкратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Алла Шишкина и Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова, серебряные призеры Игр по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов.

— Для меня большая честь находиться на сцене рядом с яркими прославленными олимпийскими чемпионами, — сказал Поздняков на главной сцене мероприятия. -

Из-за несправедливых и нелегитимных санкций со стороны МОК наши спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях. И тем не менее, именно вы, спортсмены, должны знать и понимать, что в любом случае являетесь частью большой семьи, Олимпийской команды России-2024. Барон де Кубертен мечтал сделать мир лучше при помощи спорта, поэтому, обращаясь ко всем участникам Всероссийского олимпийского дня, хочу призвать заниматься спортом и тем самым делать мир лучше.