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Сегодня, 12:34

Поздняков: «Мы ставим цель — успешно выступить на Олимпиаде в США. И это не просто участие, а победа»

Поздняков выразил уверенность в снятии санкций с России к Олимпиаде-2028
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что санкции с российского спорта будут сняты к Олимпиаде 2028 года.

«Международный олимпийский комитет принял очередное контрпродуктивное решение, которое имеет политическую подоплеку — отстранение ОКР. Но после этого ситуация для нас поменялась в лучшую сторону. Теперь есть полные основания для того, чтобы обратиться в суд. На самом деле действия по изоляции российского спорта начались еще в феврале. Во многом антироссийская истерия направлена на неокрепшие умы.

У нас готовы ответные действия. Постоянные улучшения тренировочных и финансовых условий, привлечение спортсменов со всего мира на соревнования в России. Мы совместно работаем с Министерством спорта РФ.

Мы будем стремиться не просто к участию на Олимпиаде, а к победам. Мы ставим цель — успешно выступить на Олимпиаде в США. И это не просто участие, а победа. Думаю, что к тому моменту санкции по отношению к нам будут сняты, и ситуация изменится. Она уже изменилась благодаря усилиям нашего президента.

В рамках нашей спортивной дипломатии, мы стараемся быть многополярным. У нас нет сомнений в том, что совместно с Минспорта, Министерством иностранных дел мы обеспечим поступательное развитие нашего спорта, невзирая на внешнее давление», — сказал Поздняков.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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