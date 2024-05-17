Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 12:28

Журова: «МОК хочет стереть все ассоциации с Россией на Олимпиаде в Париже»

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделился мнением о появившейся новости о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит российским журналистам использовать символику страны на Играх в Париже.

«В любом случае на трибунах и везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят. Они хотят убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотят, чтобы мы сами отказались туда ехать. Они не могут запретить спортсменам выступать, потому что это нарушение хартии, но поступают иначе, создают такие невыносимые условия. Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать — да все, что угодно. Они дошли до абсурда, чтобы никакого присутствия россиян не было. Чтобы люди привыкли, что россиян вообще нет», — цитирует Журову ТАСС.

Чехия не&nbsp;допустила российских гребцов до&nbsp;отбора на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Париже. Обыкновенный идиотизм. Российских гребцов лишают права на Олимпиаду

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Светлана Журова
МОК
2
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
МОК запретит российским журналистам использовать символику страны на Олимпиаде в Париже
Гашек опять не прав. Россия могла сделать чемпионат мира намного зрелищнее, без наших турнир тускнеет с каждым годом
В «Рубине» объяснили санкциями сложности перевода денег за Абильдгора и наказание от ФИФА
Полузащитник «Балтики» Бистрович: «Уровень РПЛ изменился»
Украинцы требуют не пускать Хачанова на Олимпиаду. Все из-за публикации в соцсетях
Быков сожалеет об отсутствии сборной России на ЧМ: «Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Во Франции пресекли 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня