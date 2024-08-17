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Сегодня, 03:57

Журова: «Позиция не выходить из МОК — правильная»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что России не нужно выходить из состава Международного олимпийского комитета и объявлять бойкот.

«Позиция не выходить из МОК – правильная, потому что, если мы начнем бойкотировать, то никогда туда не вернемся. А нам надо пытаться гнуть свою линию и доносить свою позицию. А любой бойкот откинет Россию на какое-то количество Олимпиад, а МОК обязательно этим воспользуется, чтобы сказать, что мы виноваты в уходе.

Пока нас полностью не отстранили, а это большая разница. Если МОК исключил бы Россию, то надо было уже что-то думать. А попытки бойкота сейчас жестко пресекаются МОК. России сейчас надо делать свои соревнования и идти параллельным курсом. Это нужно делать до того момента, когда мы для себя не решим, что нужно возвращаться в международную повестку. А для этого должны быть условия, которые устроят Россию.

Пока при таком отношении МОК ничего делать не нужно: ни сближаться, ни отдаляться. Нейтралитет – лучшее состояние для России на данный момент», – цитирует Sport24 Журову.

Источник: Sport24
Светлана Журова
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