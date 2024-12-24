Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 21:02

Свищев надеется на возвращение российских спортсменов на международную арену в 2025 году

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования в 2025 году.

«Я очень надеюсь, что в 2025 году задачи, которые были поставлены министром спорта России Михаилом Дегтяревым будут решены. А именно восстановление в членстве ОКР и возвращение наших спортсменов на международную арену. Может быть, это не будет так быстро, но это должно быть», — сказал Свищев «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

Дмитрий Свищев
Читайте также
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Бирюков заявил, что вратарь «Металлурга» Набоков не перейдет в СКА
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Сегодня
Вчера
Неделя