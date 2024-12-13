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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 13:35

Свищев назвал задачи ОКР после избрания Дегтярева на пост президента организации

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал избрание министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России.

«Поздравляю Михаила Владимировича с избранием на пост президента ОКР! Это очень ответственная должность, и я желаю только успехов в дальнейшей работе! Мне как члену исполкома ОКР с коллегами предстоит с ответственностью подойти к решению непростых задач: возвращение в олимпийское движение и восстановление в правах российских спортсменов. Уверен, нам это все по силам», — сказал Свищев.

13 декабря решением Олимпийского собрания министр спорта РФ Михаил Дегтярев был избран президентом ОКР. 197 членов проголосовали за, двое воздержались.

Дмитрий Свищев
Михаил Дегтярев
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