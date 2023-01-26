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Свищев отреагировал на предложение Олимпийского совета Азии пригласить россиян на Азиатские игры

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал предложение Олимпийского совета Азии. В четверг, 26 января, ОСА предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

«Начнем с того, что накануне этого заявления была важная информация от МОК, — приводит Vprognoze.ru слова Свищева. — Там было сказано, что спортсмены, вне зависимости от национальности и паспорта, имеют право участвовать в Олимпийских играх. Спортсменов сначала допускают, то есть лед тронулся, но одновременно санкционные меры остаются: спортсмены должны доказать свою непричастность и неподдержку СВО, проходить дополнительное тестирование на допинг и так далее. Такие вещи неприемлемы».

Свищев подчеркнул, что в заявлении ОСА есть очень важные вещи для российских спортсменов — возможность, чтобы они не прерывали соревновательный процесс.

«Однако информации о том, что участие в играх на Азиатском континенте гарантирует нам отбор на чемпионаты мира или Олимпийские игры — ее нет. Здесь надо внимательно изучить все. То, что нас пригласили — это очень важно. Следующий этап — каждая спортивная федерация в России должна персонально и индивидуально изучить вопрос перехода. В особенности видов спорта, которые в Азии не фигурируют. Необходимо тихо, спокойно и сбалансированно принять правильное решение. От этого зависят судьбы спортсменов и судьба российского спорта», — добавил Свищев.

Источник: vprognoze.ru
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Батыршина: «Очень приятно, что Олимпийский совет Азии предложил нам участвовать в Азиатских играх»