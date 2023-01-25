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Сегодня, 22:33

Свищев отреагировал на заявление МОК по допуску российских спортсменов

Мария Гусева
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«С одной стороны можно воспринимать положительно движение МОК в сторону допуска спортсменов, — сказал Свищев. — Это решение давно назрело, хотя наш спорт и получил определенный ущерб из-за политизированных рекомендаций, которые ранее дал Международный олимпийский комитет. Но при этом, они предлагают проверять каждого спортсмена, лишают его национальной идентичности. С одной стороны, МОК заявляет о недопустимости дискриминации по национальному признаку, а с другой стороны предлагает проверять каждого спортсмена, лишает российских атлетов флага и гимна».

В среду, 25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Дмитрий Свищев
МОК
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