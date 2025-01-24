Свищев: «Слова фигуриста Колесника — это антироссийская речь, которую подготовили деятели из Украины»

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев высказался о словах украинского фигуриста Вадима Колесникова, выступившего с критикой допуска российских спортсменов на олимпийские квалификационные соревнования.

По словам украинца, выступающего за США в паре с Эмилией Зингас, допуск россиян подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры.

«Это не слова самого Колесника, это очевидно написанная антироссийская речь, которую подготовили деятели из Украины. Некоторые страны не могут добиться результата в честной, конкурентной, спортивной борьбе, поэтому и начинают включать политические рычаги в надежде на то, что Россию исключат из соревнований. Но на такое ISU уже не пойдет. Максимум украинскому спортсмену из жалости добавят очки и поставят плюсики за его выступление на льду», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

20 декабря стало известно, что ISU допустил россиян до участия в квалификации к Олимпиаде на нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Отборочные соревнования пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года.