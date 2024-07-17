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Сегодня, 11:49

Свищев рассказал, в каком случае США могут лишить права проведения Олимпиад

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что США могут лишить права проведения Олимпийских игр только в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проявит принципиальность.

«Руководство Антидопингового агентства США (USADA) решило продолжить своевольничать и идет в открытое противостояние с ВАДА. Свой закон, названный в честь беглого мошенника, они теперь решили применить на китайских спортсменах, опровергая и подвергая сомнению решения ВАДА. Только американцы забыли, что за подобные проявления и попытку политического давления их агентство могут банально лишить признания. Да и «акт Родченкова», и степень его применения вызывают большие сомнения».

Интересно посмотреть, как далеко здесь можно зайти ВАДА. Смогут ли они проявить свою принципиальность. По таким поводам пока ни у кого не отбирали право на проведение Олимпийских игр. Будем с интересом наблюдать», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что у США могут отобрать право проведение крупных международных соревнований, в том числе Олимпиады 2028 и 2034 годов.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
ВАДА
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