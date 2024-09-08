Свищев заявил, что почетный член МОК Смирнов может помочь вернуть россиян на мировую арену

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что почетный член МОК Виталий Смирнов мог бы помочь в переговорах с зарубежными чиновниками по возвращению российских спортсменов на международную арену.

«Очень важно найти человека или группу людей, которые могли бы вести переговоры по возвращению спортсменов на соревнования. И я вижу таким человеком именно Виталия Смирнова. Думаю, он был бы готов этим заниматься, но нужны соответствующие решения и полномочия. А его авторитет в МОК до сих пор очень высок», — приводит слова Свищева «РИА Новости».

Смирнов был не только членом МОК с 1971 по 2015 год, но и вице-президентом комитета в 1978—1982, 1990—1994 и 2001—2005 годах.

В Олимпиаде в Париже, состоявшейся с 26 июля по 11 августа, приняли участие только 15 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль в столице Франции завоевали теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Они выиграли серебряную награду в женском парном разряде.