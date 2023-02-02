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Сегодня, 14:59

Свищев заявил, что у МОК нет полномочий лишить Россию флага

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом.

«Я считаю, что нам нужно не ждать, необходимо работать, продолжать и Минспорту, и Олимпийскому комитету России, и федерациям в ежедневном режиме работать со своими коллегами за границей. Потому что если мы будем сидеть сложа руки и ждать, что нас внесут в рай, могу сказать, что такого не будет. Надо постоянно работать, разговаривать, договариваться. Потому что без этого наших спортсменов никто не вернет. Наше бездействие, наша неактивная позиция будет на руку нашим оппонентам. Поэтому только в ежедневном диалоге, в переговорном процессе можно вернуть наших спортсменов на международную арену. В том числе, конечно, необходимо возвращать флаг и гимн. У нас два года была дисквалификация — но это было решение CAS, и мы его исполняли, хотя и не признавали. Сейчас никакого решения нет. Исполком МОК принял решение — но я не видел, чтобы у исполкома были полномочия решать судьбу национального флага», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/02/19641127.shtml?updated
Дмитрий Свищев
МОК
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