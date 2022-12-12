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Олимпиада

12 декабря, 15:03

Тарасова назвала приятным заявление Олимпийского комитета США по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

Мария Куцубеева
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх в Париже-2024.

«Очень приятно, что США выступает с таким заявлением!» — сказала Тарасова «СЭ».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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