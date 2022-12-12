Тарасова назвала приятным заявление Олимпийского комитета США по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх в Париже-2024.

«Очень приятно, что США выступает с таким заявлением!» — сказала Тарасова «СЭ».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.