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Олимпиада

Олимпиада

14 апреля, 16:41

Тарасова отреагировала на слова Дегтярева об Олимпиаде-2028: «Будем с него спрашивать, если этого не произойдет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о словах министра спорта РФ и главы ОКР Михаила Дегтярева, который оценил шансы сборной России на полноценное участие в Олимпийских играх 2028 года в 99 процентов.

«Если Дегтярев говорит, наверное знает. Потому что этого еще никто не говорил. Все запомнят его слова. Будем с него спрашивать, если этого не произойдет. Но рассчитывать мы можем только на самих себя и время. Не знаю, как верить тем, кто эти санкции на нас наложил. Им нет никакой веры! Чем нам хуже — тем им лучше. Так они думают. Как мы можем верить тем, кто нас убил? И убивает до сих пор», — сказала Тарасова «СЭ».

Летние Олимпийские игры 2028 год должны пройти с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

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Михаил Дегтярев
Татьяна Тарасова
ОКР
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