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Сегодня, 14:30

Тарасова о заявлении бывшего члена МОК: «Он плохо знает спорт и является недалеким человеком»

Тарасова поделилась мнением о заявлении бывшего члена МОК
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала слова бывшего члена МОК от Норвегии Герхарда Гейберга о возможном бойкоте стран Европы Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Думаю, что он плохо знает спорт и является недалеким человеком. Я даже не думала про то, что спортсмены из Европы могут бойкотировать соревнования. А что, сильнейшим нельзя участвовать? Надо чтобы слабейшие заняли все места? Чувствуется, что он именно бывший член МОК. Он предлагает идиотские решения и решения старого образца. Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать я лично, как работающий тренер, который 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю. За что наказывать людей? Что они сделали?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) от Норвегии Гейберг заявил, что европейские страны могут бойкотировать Игры 2023 года, если Россия будет допущена до соревнований.

Татьяна Тарасова
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