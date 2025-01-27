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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 18:27

Тарасова: «Фигурное катание, лыжи и хоккей — наши три кита на зимних ОИ»

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о зимней Олимпиаде.

«Фигурное катание, лыжи и хоккей — наши три кита на зимних Олимпийских играх. Здесь мы одни из лучших во всем мире. Надеюсь, во всех этих видах спорта сборная России будет представлена на предстоящей Олимпиаде», — сказала Тарасова «РБ Спорт».

На прошлых Олимпийских играх российские хоккеисты стали серебряными призерами, проиграв в финале сборной Финляндии со счетом 1:2.

Фигуристы из России завоевали золото в командном турнире, но позже этот результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась с первого места на третье.

На ОИ-2022 российские лыжники выиграли 11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Источник: «РБ Спорт»
Татьяна Тарасова
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