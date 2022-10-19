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Сегодня, 13:22

Тарасова считает, что заявления Баха о недопуске россиян к соревнованиям не являются сюрпризом

Виктория Кравченко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся», — цитирует Тарасову ТАСС.

Сегодня, 19 октября, глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов. Он заявил, что у комитета нет другого выбора.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

Источник: https://tass.ru/sport/16096081
Татьяна Тарасова
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