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Сочи-2014

Сегодня, 14:00

Тарасова — о лишении России первого места на Олимпиаде в Сочи: «Нас топят, а мы с удовольствием топимся»

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Россия лишилась первого места в медальном зачете зимней Олимпиады в Сочи.

«Прошло уже десять лет. Проверяющие были иностранцами. Получается, они не очень хорошие специалисты! С чего это они через десять лет нашли того, чего не было. С какой стати? Не понимаю, как это может быть. После каждых соревнований есть допинг-контроль. Эти пробы берем не мы сами. Не могу понять, в чем дело! Нас совсем хотят затопить? Получается, они нас топят, а мы с удовольствием топимся. Нам что, нечем ответить? Нам надо принимать какие-то действия в защиту наших спортсменов. Потому что российский спорт на допинге не держится!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова на вердикты по делу о нарушении антидопинговых правил. Все результаты спортсменов в сезоне-2013/14, в том числе на Олимпиаде в Сочи, аннулированы.

Это означает, что сборная России рассталась с золотой наградой, завоеванной в 2014 году с помощью Устюгова в мужской биатлонной эстафете, и лишилась первого места в медальном зачете Игр. Теперь на первой строчке располагается Норвегия.

Евгений Устюгов
Светлана Слепцова
Татьяна Тарасова

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