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Сегодня, 16:56

Тарасова заявила, что канадцы пытаются избежать конкуренции, требуя сохранить отстранение россиян

Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала открытое письмо канадских спортсменов с требованием не допускать Россию до международных соревнований.

«Мало ли, кто не хочет нас видеть. Мне всегда казалось, что канадцы — дружелюбная, незлобная нация, они никогда так себя не проявляли. Но тут их можно понять — конечно, хотят выигрывать, в том числе и в фигурном катании, в танцах хотя бы что-то. Лишняя конкуренция им не нужна. По-другому это заявление я не могу объяснить. Не хочется верить, что Тесса — злобный и несправедливый человек. И я думаю, что в Играх участвовать мы будем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

До этого 42 канадских олимпийца подписали письмо с призывом сохранить отстранение российских спортсменов. В январе этого года МОК предложил допускать россиян под нейтральным флагом.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова
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