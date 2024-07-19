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Олимпиада

Сегодня, 17:48

Тарасова заявила, что нужно готовить замену Исинбаевой в МОК

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сделала многое для России в комиссии спортсменов МОК, но теперь нужно готовить нового человека.

Ранее стало известно, что Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК в связи с истечением срока полномочий.

«Думаю, что она сама решила не заниматься этой работой больше. Она выдающаяся спортсменка, так много сделала для страны. Ей, может, не по душе стала эта работа — надо ее спросить. Мы же должны кого-то нового готовить, чтобы иметь своего человека в МОК. Чтобы можно было выставить, когда придет время», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

42-летняя Исинбаева она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.

Елена Исинбаева
Татьяна Тарасова
МОК
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