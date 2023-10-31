Тардиф назвал фактор, который может повлиять на допуск сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал «СЭ», от чего зависит возможный допуск России до Олимпийских игр 2026 года.
«Решение по допуску сборной России до Олимпийских игр 2026 года и до международных соревнований в сезоне-2024/25 будет принято не позднее марта 2024 года. Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова может изменить ситуацию», — сказал Тардиф «СЭ».
В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.
31 октября ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Российская команда попадет в одну группу с США в случае возвращения россиян на международные турниры. Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.