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Олимпиада

Сегодня, 17:46

Тарпищев: «Не получал никаких нареканий от МОК по поводу назначения Дегтярева президентом ОКР»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о реакции МОК на назначение министра спорта РФ Михаила Дегтярева президентом ОКР.

— Михаил Дегтярев сейчас занимает две должности: президент Олимпийского комитета и министр спорта РФ. Позиция МОК по таким вопросам, насколько известно, неоднозначная.

— Есть пункт в хартии, что не должно быть вмешательства государства в дела общественных организаций. Но не случайно президент РФ подчеркнул, что даже при едином руководстве Олимпийский комитет будет автономен, чтобы не нарушать хартию МОК. Но вопрос консолидации усилий в столь сложное время оправдан.

— То есть от МОК негатива не было?

— Нет. Тем более, когда я это предлагал, знал, что мы ничего не нарушаем. Конечно, я бы этого не делал, если бы было как-то иначе. От МОК я не получил никаких нареканий.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. «Представили Андрееву и Шнайдер к орденам». Интервью Шамиля Тарпищева

Министр спорта Дегтярев был избран главой ОКР 13 декабря. Он был единственным кандидатом.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин

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Шамиль Тарпищев
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