Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 13:04

Тарпищев примет участие в сессии МОК в Индии

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал о планах посетить сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Индии в середине октября. Сессия МОК пройдет в индийском Мумбае с 15 по 17 октября.

«Я буду в новой комиссии МОК, как раз связанной с будущим олимпизма. Но это предпосылки, куда мне предложили, но утверждения еще нет. Каждая комиссия МОК решает свои задачи. С позиции обязанностей, они тоже все время ротируются. В середине октября будет сессия МОК в Индии, я поеду туда», — сказал Тарпищев «СЭ».

5 сентября МОК объявил состав комиссий, скорректированный в 2023 году. Место в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе, сохранили Тарпищев, а двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева осталась в комиссии спортсменов.

Шамиль Тарпищев
МОК
1
Обсудить
Читайте также
Позитивные итоги трансферного окна в РПЛ: лето-2023 — одно из самых прибыльных в истории, наши снова уезжают в топ-Европу
Новый рекорд в фигурном катании — у индийского фигуриста 0 баллов. Как он попал на этап «Гран-при»?
Умер актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Киев пообещал ответить соседям за отказ от экспорта зерна
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тарпищев ответил на вопрос об общении с Бахом
Поздняков: «Мы регулярно общаемся с главами международных федераций»
Савельева считает, что МОК унижает Россию
Легков заявил, что российские спортсмены не будут бойкотировать Олимпийские игры
В Федерации скейтбординга России отреагировали на допуск к международным соревнованиям
Винер назвала достойной идею выплат для спортсменов, пропускающих Олимпиаду из-за санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков: «Мы регулярно общаемся с главами международных федераций»

Тарпищев ответил на вопрос об общении с Бахом