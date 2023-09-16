Тарпищев примет участие в сессии МОК в Индии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал о планах посетить сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Индии в середине октября. Сессия МОК пройдет в индийском Мумбае с 15 по 17 октября.

«Я буду в новой комиссии МОК, как раз связанной с будущим олимпизма. Но это предпосылки, куда мне предложили, но утверждения еще нет. Каждая комиссия МОК решает свои задачи. С позиции обязанностей, они тоже все время ротируются. В середине октября будет сессия МОК в Индии, я поеду туда», — сказал Тарпищев «СЭ».

5 сентября МОК объявил состав комиссий, скорректированный в 2023 году. Место в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе, сохранили Тарпищев, а двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева осталась в комиссии спортсменов.