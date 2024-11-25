Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 10:00

Тарпищев выдвинул Дегтярева на пост президента ОКР

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Выдвигаю кандидатуру Дегтярева Михаила Владимировича на должность президента ОКР», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

17 октября в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост руководителя ОКР. Глава государства Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает самого внимательного рассмотрения.

Станислав Поздняков, занимавший пост президента Олимпийского комитета России с мая 2018 года, сложил полномочия 13 ноября. Нового руководителя организации выберут на олимпийском собрании 13 декабря.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
Шамиль Тарпищев
МОК
ОКР

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Грузовой самолет потерпел крушение в Вильнюсе
Травмированный Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном»
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
Сегодня
Вчера
Неделя