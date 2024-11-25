Тарпищев выдвинул Дегтярева на пост президента ОКР

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Выдвигаю кандидатуру Дегтярева Михаила Владимировича на должность президента ОКР», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

17 октября в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост руководителя ОКР. Глава государства Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает самого внимательного рассмотрения.

Станислав Поздняков, занимавший пост президента Олимпийского комитета России с мая 2018 года, сложил полномочия 13 ноября. Нового руководителя организации выберут на олимпийском собрании 13 декабря.