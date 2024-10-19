Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 02:37

Тарасова: «Дегтярев знает эту работу, знает спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев на посту президента олимпийского комитета России (ОКР) в первую очередь должен будет добиться снятия санкций с российских спортсменов.

«Это достижимо. Это первое, что он должен сделать. И если он это сделает, Родина его не забудет. За это берется серьезный человек, который знает эту работу, знает спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает. Это делается не ради пиара. Мне кажется, что у него получится», — цитирует ТАСС Тарасову.

15 октября глава ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства, после которых он покинет пост президента организации.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Андрей Рублев рассказал, что был близок к ампутации яичка
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
У Михаила Ефремова в колонии ухудшилось состояние здоровья
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Сегодня
Вчера
Неделя