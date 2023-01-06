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Сегодня, 21:58

Тарасова: «На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах»

Татьяна Тарасова назвала Томаса Баха «Балаболом года»
Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер по фигурному катания Татьяна Тарасова высказалась о работе президента МОК Томаса Баха.

«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить. На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

В начале декабря 2022 года саммит МОК оставил в силе рекомендацию об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров. При этом Бах уже несколько раз подчеркивал, что решения об участии в соревнованиях должны приниматься исключительно по спортивному принципу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-na-premii-balabol-goda-pobedil-by-tomas-bah-ne-znayu-kak-opisat-ego-rabotu-tochnee/
Олимпиада
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