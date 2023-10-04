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Олимпиада

Сегодня, 12:16

Тарасова — о решении МОК не допустить российских спортсменов на зимние юношеские игры: «Свиньи!»

Тарасова назвала МОК свиньями после решения о недопуске россиян на юношеские ОИ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение МОК запретить российским атлетам участвовать под нейтральным флагом на зимних Юношеских играх в 2024 году.

«Звери! Думаю, что это решение может распространиться и на основную Олимпиаду в Париже. МОК озвучил свою позицию. Ну и свиньи же они!», — сказала Тарасова «СЭ».

4 октября стало известно, что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея).

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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