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Олимпиада

Сегодня, 18:07

Тарасова — о выступлении 35 стран против участия России в Олимпиаде: «Наши спортсмены ни в чем не виноваты»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Олимпиада-2022 в Пекине.
Фото Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Не знаю, повлияет ли это на МОК. Я там не работаю. Думаю, что они должны быть заинтересованы, чтобы все страны участвовали в Олимпиаде. Особенно такое заметное государство. В чем наши спортсмены провинились? В чем они виноваты? Ни в чем, вот именно. Политика, как известно, спорта не должна касаться. Думаю, наши спортсмены ни в чем не виноваты», — сказала Тарасова «СЭ».

В состав тех стран, кто против участия россиян, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
МОК
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