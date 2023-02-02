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Тарасова — о заявлении МОК: «Наше дело участвовать. Пока в Азии — значит в Азии»

Тарасова отреагировала на заявление МОК о возможном допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях в Азии
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях предстоящего летнего сезона. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии.

«Пока в Азии — значит в Азии. Наше дело участвовать. Мы хотим выступать, и я уверена, что мы будем. Не надо себе трепать нервы и расстраиваться. Нужно делать то, что можем. И участвовать там, где есть возможность. Изменилась риторика МОК? Прошел целый год. Нас же нельзя дисквалифицировать пожизненно», — сказала Тарасова «СЭ».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Татьяна Тарасова
МОК
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