Тарасова о Знарке и Быкове: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об отношении в России к хоккейным тренерам Олегу Знарку и Вячеславу Быкову.

«А вы помните, кто привел нас к той победе в Пхенчхане? Главный тренер — Олег Знарок, ведь в любой победе все зависит от тренера.

А где он сейчас, где человек, с которым мы выигрывали? В жопе. А ведь лучших закапывают! Знарка, с которым выигрывали Олимпийские игры, сначала отстранили от команды, потом дали то «Спартак», то Казань. Сволочи!

А до него сборную тренировал другой замечательный специалист Вячеслав Быков. Где он сейчас? Правильно — в жопе. А ведь Быков — настоящий тренер, чудесный, с правильными повадками, с желанием побеждать.

У нас безобразное отношение к ним: двух ведущих хоккейных специалистов загубили. Пока этого в нашем хоккее не будет, не стоит говорить и о победах на Олимпийских играх», — цитирует Тарасову matchtv.ru.

На Играх-2018 сборная России впервые за 26 лет завоевала золотые медали, одолев в финале сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.