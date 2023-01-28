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Сегодня, 13:44

Тарасова: «Для российского спорта слова Баха очень важны. Наконец-то он начал думать правильно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о словах главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие на Олимпиаде в Париже-2024 в нейтральном статусе.

«Это очень хорошие новости. Если в Париже выступим, то значит и на зимней тоже будем выступать. Такие условия больше похожие на справедливые. Для нашего спорта слова Баха очень важны. Наконец-то он начал думать правильно», — приводит слова Тарасовой Sport24.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-01-28-tarasova-dlya-rossiyskogo-sporta-slova-bakha-ochen-vazhny-nakonets-to-on-nachal-dumat-pravilno
Олимпиада
Татьяна Тарасова
Томас Бах
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