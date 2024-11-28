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Тихонов осудил Вяльбе за слова в адрес Исинбаевой

Сергей Разин
корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Предателем у нас следует называть Чубайса, а Елена Исинбаева просто ошиблась в своих высказываниях, я с ней общался. Она — мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка, а ее обосрали те, кто не сделал ничего для российского спорта и экономики. Исинбаева в «Лужниках» установила рекорд, как первый полет Гагарина. Она ошиблась в нескольких словах, но она — героиня, которая побила все мировые рекорды. Разве украинцы как-то оскорбляли Бубку? А мы постоянно ищем дерьмо. Тот, кто назвал Исинбаеву предателем, сам является предателем!» — цитирует Тихонова Sport24.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о&nbsp;поступке Елены Исинбаевой. «Спортсмены не рабы, а Исинбаева не предатель». В России бурно обсуждают новые заявления Вяльбе

Ранее Вяльбе назвала Исинбаеву «предателем Родины» из-за того, чтобы легкоатлетка переехала в Испанию.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Источник: Sport24
Александр Тихонов
Елена Вяльбе
Елена Исинбаева

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