Тихонов осудил Вяльбе за слова в адрес Исинбаевой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Предателем у нас следует называть Чубайса, а Елена Исинбаева просто ошиблась в своих высказываниях, я с ней общался. Она — мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка, а ее обосрали те, кто не сделал ничего для российского спорта и экономики. Исинбаева в «Лужниках» установила рекорд, как первый полет Гагарина. Она ошиблась в нескольких словах, но она — героиня, которая побила все мировые рекорды. Разве украинцы как-то оскорбляли Бубку? А мы постоянно ищем дерьмо. Тот, кто назвал Исинбаеву предателем, сам является предателем!» — цитирует Тихонова Sport24.

Ранее Вяльбе назвала Исинбаеву «предателем Родины» из-за того, чтобы легкоатлетка переехала в Испанию.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.