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Сегодня, 13:56

Тихонов: «Есть надежда на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям»

Мария Гусева
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Вот это уже хорошо! — цитирует Sport24 Тихонова. — У нас есть надежда на допуск наших спортсменов к международным соревнованиям. В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится. Томас Бах начинает сдаваться. Он столько критики получил отовсюду. Если бы мы были спонсорами МОК, нам было бы легче разговаривать. Там же американцы и они правят балом».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Sport24
Александр Тихонов
Томас Бах
МОК
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