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Сегодня, 18:59

Титов назвал Ватанабе одним из кандидатов на пост президента МОК

Виктория Кравченко
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Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что глава Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабе должен стать одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Так что сейчас оценивать трудно, нужно посмотреть на окончательный список. Будет ли в нем Ватанабе? Полагаю, что он будет претендентом. Думаю, что для нас его избрание было бы неплохим вариантом, потому что, несмотря на давление со стороны правительства его страны, он сделал все, чтобы FIG приняла решение о возврате наших спортсменов на свои соревнования. Да, не удалось до конца дожать тему получения нейтрального статуса — сейчас правила скорее запретительные, чем реально способствующие защите интересов спортсменов, но тем не менее он понимает, что без россиян мировой гимнастики и спорта не может быть. Он в правильном смысле хороший политик», — цитирует Титова ТАСС.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. Специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Источник: ТАСС
Егор Титов
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