Трассу в Австрии реконструируют для Олимпиады 2026 года за 27 миллионов евро

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго заявил, что соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в рамках Олимпиады 2026 года могут быть перенесены из Италии в Инсбрук (Австрия).

В Кортина-д'Ампеццо возникли проблемы с трассой, так как ни одна из компаний не подала заявку на тендер по реконструкции, также против выступили итальянские экологи, посчитавшие реконструкцию слишком дорогой и загрязняющей окружающую среду.

Объект в Австрии планировалось реконструировать еще до проблем, возникших с местом проведения соревнований Олимпиады. На обновление трассы, по информации ORF Tirol, планируется потратить 27 миллионов евро.