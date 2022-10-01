Трефилов отреагировал на слова Баха о допуске российских спортсменов на международные соревнования

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, что думает о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Откажитесь от своих родителей и езжайте на чемпионаты мира. Давайте теперь откажемся вообще от всего: от того, где ты родился, кто твои мама и папа. Сделаем родителей номер один, номер два и поедем на Олимпиаду. Это уже совсем перебор. Все постепенно переходило в политику: то флаг и гимн отняли, то отстранили от турниров. Теперь ещё хотят, чтобы люди отказывались от своей национальности. Отрекаешься от того, что ты русский, и, пожалуйста, участвуй в Олимпиадах», — цитирует Трефилова Metaratings.ru.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

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