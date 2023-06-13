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Сегодня, 17:04

Тренеры олимпийских чемпионов получат доплату к пенсии

Мария Гусева
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр, сообщает ТАСС.

Закон распространяет прибавку к пенсиям, которая полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, РФ и объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств — бывших республик СССР. Доплата будет составлять 250 процентов от размера социальной пенсии — 12 585 рублей в месяц.

В случае, если тренер нарушит антидопинговые правила, а также если спортсмен, которого подготовил этот тренер, будет лишен соответствующего звания, дополнительные выплаты будут прекращены.

Данный закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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